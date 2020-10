Al via le riunioni territoriali del M5S Puglia in vista degli Stati Generali. “Ripartiamo dagli attivisti e dal confronto con la base”

BARI - È iniziata ieri alle 15 la prima riunione territoriale pugliese di attivisti e portavoce del M5S in vista degli Stati Generali del 14 e 15 novembre. 600 in totale gli iscritti alle assemblee online: oltre a quella di questo pomeriggio, le altre sono in programma domani dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18, per arrivare all’incontro conclusivo del 31 ottobre, in cui verranno definite le proposte da portare agli Stati Generali e verranno scelti i 24 delegati che rappresenteranno la Puglia il 14 e 15 novembre. Tre le macroaree di cui si parla negli incontri: temi e agenda politica; organizzazione e struttura; principi e regole.“Siamo orgogliosi -di un momento di incontro come questo. A differenza di quello che avviene nelle altre forze politiche, dove le decisioni vengono calate dall’alto, per il M5S è fondamentale ripartire dagli attivisti e dal confronto con la base. Stiamo ascoltando tanti interventi e proposte sia per quello che riguarda la riorganizzazione del MoVimento 5 Stelle che sui temi che devono essere al centro dell’agenda politica regionale e nazionale per quel cambiamento di cui vogliamo farci portatori. Lo ribadiamo ancora una volta: tra le decisioni più semplici per noi e quelle più utili al bene dei cittadini sceglieremo sempre le seconde, come abbiamo sempre fatto da quando siamo entrati nelle istituzioni. Abbiamo bene impressi gli obiettivi che vogliamo realizzare e ringraziamo gli attivisti per le proposte fatte oggi. Momenti come questi sono fondamentali per continuare con ancora più forza il nostro percorso e migliorarci, ad esempio attraverso un maggiore coinvolgimento e coordinamento con i territori, come chiesto oggi”.