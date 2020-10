PECHINO - Pechino, con il riaffiorare di nuovi casi di Covid sul territorio nazionale, lancia una campagna di 5 giorni per completare i test di massa sul Coronavirus sugli oltre 9 milioni di residenti della città portuale di Qingdao, nella provincia orientale di Shandong, dopo il rilevamento accertato domenica di sei positivi.Le infezioni sono state collegate al Qingdao Chest Hospital, in base a quanto riferito in una nota dalla Commissione sanitaria municipale, secondo cui 5 distretti saranno passati al setaccio in 3 giorni e l'intera città "entro 5 giorni".