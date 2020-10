Tredici calciatori sono risultati positivi nell’Az Alkmaar la squadra olandese che il Napoli dovrà affrontare allo Stadio “San Paolo” giovedì 22 Ottobre nella prima giornata dei gironi di Europa League. Non sono stati comunicati i nomi per la tutela della privacy. Stanno bene sono asintomatici ma sono stati messi in quarantena e non giocheranno a Napoli. L’Az Alkmaar ha seguito le procedure sanitarie previste dal protocollo Uefa. Arriverà a Napoli con 17 calciatori.

Il match si giocherà perché per regolamento Uefa una squadra con calciatori positivi può disputare una partita nelle Coppe Europee se nella lista consegnata all’Uefa ci sono 13 giocatori disponibili più un portiere. Solo se l’Asl dell’ Olanda e l’Asl della Campania dovessero vietare la trasferta a Napoli la partita non si giocherebbe, ma questa possibilità sembra per il momento da escludere.