Serie C: il Potenza sconfitto in trasferta dalla Ternana

FRANCESCO LOIACONO - Nella quinta giornata di andata del girone C di Serie C il Potenza ha perso 3-0 in trasferta contro la Ternana. Nel primo tempo al 14’ gli umbri passano in vantaggio con Partipilo, tiro di destro su passaggio di Palumbo. I lucani vanno vicini al pareggio con Ricci e Sandri. La Ternana raddoppia al 41’ con Boben di sinistro dopo un contropiede avviato da Falletti.

Nel secondo tempo il Potenza centra il palo con Boldor. Al 42’ la Ternana realizza la terza rete con Falletti su rigore dato per un fallo di mano di Cianci. Netta sconfitta per il Potenza. E’ sesto in classifica con 4 punti. Buone le prestazioni di Coccia e Ricci. Eccellente l’apporto di Conson e Salvemini. Nella sesta giornata i lucani sfideranno allo Stadio “Viviani” il Teramo. Gli abruzzesi hanno vinto 2-0 in casa con la Casertana e sono primi con 10 punti insieme al Bari e alla Turris. Per il Potenza si preannuncia una gara molto difficile, ma la squadra di Mario Somma deve vincere per risalire in classifica.