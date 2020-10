Serie D: il Picerno vince il Francavilla in Sinni il Lavello e il Rotonda perdono

FRANCESCO LOIACONO - Giornata positiva a metà la quarta di andata per le squadre lucane di Serie D. Nel girone H il Picerno ha vinto 3-0 a Nardò. Nel secondo tempo al 14’ passano in vantaggio i rossoblu lucani con Girasole, tiro di destro. Al 16’ raddoppia Dettori su punizione. Negato un rigore al Nardò per un fallo del portiere Caruso su Potenza. Al 46’ il Picerno segna il terzo gol con Esposito di sinistro. Il Picerno è secondo in classifica con 4 punti. Il Francavilla in Sinni ha perso 3-0 a Molfetta. Nel primo tempo al 19’ in gol i pugliesi con Lavopa di testa su cross di Legari. Nel secondo tempo all’11’ i pugliesi raddoppiano con Triggiani, tiro al volo. Al 35’ il Molfetta segna la terza rete con Mingiano di testa. Il Francavilla in Sinni è terzo con 3 punti. Il Lavello ha perso 2-1 ad Altamura.





Nel primo tempo al 12’ in vantaggio i lucani con Liurni di destro. Al 30’ i pugliesi pareggiano con Croce di testa. Nel secondo tempo al 33’ l’Altamura segna la rete della vittoria con Casiello, pallonetto di destro. Il Lavello è ultimo a 0. Nel girone I il Rotonda ha perso 4-0 in trasferta col Santa Maria Cilento. Nel primo tempo in gol al 6’ i campani con Maggio di destro. Al 13’ raddoppia Ragosta, tocco di sinistro. Al 18’ la terza rete realizzata da Capozzoli, tiro al volo. Nel secondo tempo al 18’ il quato gol del Santa Maria Cilento ancora con Maggio, tiro rasoterra. Il Rotonda è terzultimo con 3 punti.