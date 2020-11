Calcio: l'argentino Javier Mascherano lascia il calcio

(ANSA)



FRANCESCO LOIACONO - Il centrocampista argentino Javier Mascherano a 36 anni lascia il calcio. E’ il giocatore che nella storia ha disputato più partite, 147, con l’Argentina. Nell’Argentina ha vinto due Olimpiadi, nel 2004 e nel 2008. Col Barcellona ha vinto 5 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 4 Coppe di Spagna.

Ha giocato anche nel Liverpool in Inghilterra, nel Corinthians in Brasile nel River Plate in Argentina. Ancora in Inghilterra nel West Ham e nell’Hebei Fortune in Cina. Ha concluso la sua carriera di calciatore nell’Estudiantes La Plata in Argentina. Mascherano ha dichiarato: “E’ il momento di terminare la mia carriera. Ho vissuto la mia professione di calciatore al 100%. Ho dato il massimo”.