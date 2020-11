Motociclismo: Andrea Dovizioso non correrà nel 2021

FRANCESCO LOIACONO - Andrea Dovizioso si prende l’anno di pausa nel Motomondiale. Non gareggerà nel 2021. Il pilota ha deciso in questo modo perché non si è accordato con la Ducati per rinnovare il contratto. Dovizioso ha rifiutato offerte della Honda che lo voleva come collaudatore, della Yamaha che lo cercava come sostituto di Jorge Lorenzo e dell’ Aprilia e della Ktm, le quali volevano ingaggiarlo come pilota.

Dovizioso ha 34 anni e in questa stagione ha ottenuto eccellenti risultati, riuscendo a superare bene qualche problema fisico. Nel 2021 Dovizioso si dedicherà al motocross, l’altra sua grande passione dopo il motociclismo e nel 2022 vedrà come andrà il mercato piloti e deciderà se riprendere o no a correre nella Moto Gp.