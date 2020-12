BRUXELLES — Grazie ai numeri in calo sia dei contagi che dei ricoveri, in Belgio riaprono i negozi di beni ritenuti non essenziali. Il governo, però, teme che la riapertura possa creare assembramenti visto che durante il fine settimana i festival delle luci, organizzati in vista del Natale, hanno già causato affollamenti in diverse città. Per questo motivo il tempo di permanenza in un negozio è stato limitato a mezz'ora.