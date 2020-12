La Tap è entrata in funzione

E' stata immessa la prima fornita di gas che dall'Azerbaijan attraverserà la Tap di Melendugno e in Grecia, con il gasdotto che raggiungerà anche la Bulgaria. E' stata la stessa società a comunicarlo tramite il managing director Tap: "Questa è una giornata storica per il nostro progetto, per i Paesi che ci ospitano e per l'intero settore energetico europeo. Tap è ora parte integrante della rete di distribuzione del gas del continente e contribuisce significativamente alla transizione energetica in atto. Offriamo un servizio di trasporto diretto, sicuro e a costi competitivi lungo la nuova rotta del Corridoio Meridionale del Gas, che attraverso i Paesi del sud est europeo raggiunge tutto il continente".