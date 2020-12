Tennis: le qualificazioni agli Australian Open si giocheranno a Dubai,Los Angeles e Singapore

FRANCESCO LOIACONO - Le qualificazioni agli Australian Open 2021 di tennis maschile e femminile si giocheranno per la prima volta nella storia lontano dall’Australia per il Covid 19. Lo ha deciso la Federazione Tennis Australiana dopo l’incontro con i rappresentanti del governo, per evitare gli ingressi in Australia di più di 500 persone e i possibili rischi di assembramenti.

Le qualificazioni si svolgeranno dal 2 al 14 Gennaio 2021 a Dubai negli Emirati Arabi, a Los Angeles negli Stati Uniti d’America e a Singapore. Dal 15 Gennaio a Melbourne in Australia i tennisti e le tenniste che parteciperanno agli Australian Open dovranno andare in quarantena per quattordici giorni, prima di iniziare ad allenarsi per questo importante torneo ATP che inizierà l’8 Febbraio 2021.