Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che, dopo aver spento le fiamme, hanno verificato l'agibilità dell'edificio.

I festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno hanno causato l'incendio di una palazzina in Via Leoncavallo, nel quartiere San Girolamo di Bari. Le fiamme, che avrebbero anche interessato i cassonetti per i rifiuti, per poi estendersi alla vicina palazzina, sarebbero state causate dalle batterie di botti fatti esplodere per salutare il nuovo anno.