Calcio: Fabio Pecchia è il nuovo allenatore della Cremonese

Fabio Pecchia 47 anni è il nuovo allenatore della Cremonese. Ha firmato fino a Giugno 2021. E’ subentrato a Pierpaolo Bisoli esonerato dopo la sconfitta 2-0 in casa col Chievo Verona nella diciassettesima giornata di andata di Serie B. Il presidente della squadra lombarda, il commercialista Paolo Rossi, ha deciso di cambiare. Bisoli ha ottenuto 15 punti in 17 partite.

La Cremonese è terzultima in classifica. Pecchia debutterà sulla panchina dei grigiorossi dopo la sosta, nella diciottesima giornata di andata domenica 17 Gennaio alle 15 in trasferta contro il Pescara. L’obiettivo della Cremonese è raggiungere la salvezza. Con Fabio Pecchia i lombardi cercheranno di risalire presto in classifica.