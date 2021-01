Covid, Basket: rinviata Varese-Happy Casa Brindisi

In A/1 di basket maschile Varese-Happy Casa Brindisi è stata rinviata a data da destinarsi per il Covid. La partita della quindicesima giornata di andata si doveva giocare domenica 10 Gennaio 2021 alle 17. Non si disputerà perché nel Varese ci sono numerosi giocatori positivi. La data di recupero sarà decisa nelle prossime settimane dalla Lega Basket.

Per i lombardi è la seconda gara consecutiva rinviata per l’emergenza Coronavirus. Domenica 3 Gennaio non si è giocata Trieste-Varese. L' Happy Casa Brindisi continuerà ad allenarsi. Mercoledì 13 Gennaio i pugliesi giocheranno a Istanbul alle 18 fuori casa contro i turchi del Darussafaka in Champions. La squadra allenata da Frank Vitucci partirà in aereo per la Turchia lunedì 11 Gennaio.