PARIGI - Per contrastare la diffusione del virus la Francia ha deciso di estendere il coprifuoco alle 18 in tutto il territorio nazionale. Ad annunciarlo il primo ministro francese,nel corso di una conferenza stampa. Castex ha precisato che questa misura entrerà in vigore sabato e durerà 15 giorni. Fino a oggi il coprifuoco alle 18 riguardava solo 25 dipartimenti (per gli altri era alle 20).