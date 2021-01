Mr Rain annuncia il nuovo album 'Petrichor'

Mr Rain è uno dei cantautori rap under 30 più maturi della scena italiana con all’attivo certificazioni Platino per i suoi brani, un artista fuori dal coro, capace di parlare di tematiche impegnate, con attenzione alle parole e non solo alle rime per raggiungere un rap a volte romantico

Dopo il successo del singolo “I Fiori di Chernobyl”, un inno di speranza che ha conquistato tutti durante il primo lockdown e che ha raggiunto la certificazione Platino per le vendite, annuncia il nuovo album di inediti in uscita il 12 febbraio.

Petrichor è il titolo dell’album e significa il profumo della pioggia. La scelta non è casuale perché Mr Rain scrive, compone, ed è ispirato solo quando c'è il profumo della pioggia. È, anche, un fil rouge che ricama e accompagna tutte le tracce, come le scene di un film.

“È come se qui in questo album - sin dalla copertina in cui ho una nuvola in testa - avessi raggiunto per sviluppo artistico una versione Pro, aggiornata, di me. È il mio viaggio per versi (che in me sempre sono immagini) è un cerchio che parte proprio da Fiori di Chernobyl (l'ho scritta per aiutarmi, l'ho usata per darmi una mano come uno psichiatra personale per superare un periodo buio, certi problemi che ho avuto)”.

Mr.Rain, classe 1991, si appassiona alla musica ascoltando i pezzi di Eminem e della scena hip hop nazionale ed estera del periodo. Nel 2009 inizia a scrivere i primi pezzi, con lo pseudonimo di Mr.Rain e nel 2011 produce e pubblica il suo primo mixtape ‘Time 2 Eat’, che riscuote in poco tempo riscontri a livello nazionale. Nel 2013 partecipa come concorrente ad X Factor, ma dopo essere stato ripescato per l’entrata diretta, rifiuta la partecipazione al programma. Nel gennaio 2014 inizia il primo tour ufficiale e si esibisce nelle principali città italiane. Nel 2015 esce ‘Memories’, il primo disco ufficiale, interamente autoprodotto. ‘Tutto Quello che Ho’, il secondo singolo estratto dall’album, segue il successo di ‘Carillon’ (Doppio disco di Platino). A giugno 2016 Mr.Rain pubblica ’Supereroe’, già considerato un classico dai suoi estimatori.

Nell’estate 2016, grazie al ‘Memories Tour’ Mr.Rain si fa conoscere al grande pubblico di tutte le regioni italiane, con numerose date sold out. Nel 2017 esce il singolo ‘I grandi non piangono mai’, la conferma del talento del giovane rapper (Disco di Platino) a cui segue “Ipernova”, altro successo di Mr Rain, Doppio Disco di Platino,

Nel 2018 collabora con Annalisa in “Un domani” e anche questo singolo raggiunge il Disco di Platino. Nel 2019 pubblica ‘La somma’ in cui era presente la collaborazione di Martina Attili che ha raggiunto la certificazione Oro. Ma molte altri sono i successi dell’artista bresciano, dopo “ I Fiori di Chernobyl” , anche il singolo “9.3”.