Ricerca: Alpha Pharma Service emette mini bond da 3 mln

BARI - Alpha Pharma Service, Life Science Company pugliese operativa nel settore dell’innovazione tecnologica orientata all’ingegneria biomedicale, al servizio di una domanda complessa ed articolata con progetti quali “Vitamina D”, Diabete e Covid, comunica di aver emesso un prestito obbligazionario di tre milioni di euro finalizzato a progetti di crescita, sviluppo e ricerca.E’ stata assistita in qualità di Arranger e Advisor da A.M.U. Investments SIM e in qualità di Co-advisor da Promos Corporate Consulting, società del Gruppo di Banca Promos.L’emissione è stata integralmente sottoscritta il 31 Dicembre 2020 da Hedge Invest SGR attraverso il fondo di private debt HI CrescItalia PMI Fund, fondo chiuso riservato che investe in obbligazioni emesse da PMI italiane (cd. Minibond) o che eroga finanziamenti alle stesse.