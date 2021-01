Serie C: il Foggia pareggia 1-1 in casa con la Juve Stabia

Nel secondo tempo al 17’la squadra di Pasquale Padalino passa in vantaggio con Berardocco su rigore dato per un fallo di Di Jenno su Romero. Al 41’ Dell’Agnello pareggia con un tiro al volo. La Juve Stabia sfiora la vittoria con Romero. Il Foggia è terzo in classifica con 28 punti insieme all’Avellino e al Teramo.

Nel posticipo della diciottesima giornata di andata del girone C di Serie C il Foggia pareggia 1-1 in casa contro la Juve Stabia. Nel primo tempo i campani propositivi. Romero insidioso. Fantacci non concretizza una buona occasione. I pugliesi in contropiede. Vitale va vicino al gol. La Juve Stabia incisiva. Mastalli crea problemi alla difesa dei dauni.