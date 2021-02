'Draghi-Cencelli' all'esame della fiducia parlamentare

- Una compagine governativa composta da 8 ministri donne e altrettanti tecnici, a cui si aggiungono 15 ministri politici di cui 4 del Movimento 5 Stelle, 3 del Partito Democratico, 3 di Forza Italia, 3 della Lega e 1 rispettivamente per Leu (Liberi Uguali) e per Italia Viva. Una suddivisione che, completata dal Premier e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, equipara l'esecutivo guidato da Mario Draghi alla versione riveduta e politicamente corretta per le quote rosa imposte dalle pari opportunità del "Cencelli" di prima memoria repubblicana.Un manuale che a partire dalle 11.30 di mercoledì 17 febbraio 2021 sarà sottoposto all'esame del parlamento a partire dalla richiesta della fiducia al Senato e successivamente alla Camera per consentirne la relativa applicazione governativa. Un primo esame per il Governo presieduto da Mario Draghi che, per la relativa abilitazione esecutiva, richiederà un ampio consensi da parte di Palazzo Madama prima e di Montecitorio poi.Ma per aspirare ad una ampia maggioranza, già sorgono a poche ore dal via del dibattito in aula le prime perplessità principalmente motivate da una mancante posizione sui provvedimenti da adottare in merito alle chiusure e alle restrizioni dettate dal diffondersi delle varianti legate al COVID.Una mancanza di chiarezza che, consentendo l'allargamento di un fronte parlamentare ostile al nuovo esecutivo, impedirebbe al Draghi-Cencelli di non superare a pieni voti il suo primo esame alla guida dell'Italia.