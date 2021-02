Gli scienziati Oms lasciano Wuhan

WUHAN — Gli esperti dell'Oms lasciano Wuhan dopo 28 giorni. Hanno terminato le indagini sull'origine della pandemia di Covid-19. Continua lo scontro con gli Stati Uniti. Ha reagito in maniera piccata uno degli scienziati membri della missione Oms in Cina: "Il presidente Joe Biden farà bene a guardare con attenzione alla Cina", ha invitato Peter Daszak che ha chiesto anche "di non fare troppo affidamento sull'intelligence Usa disimpegnata sotto l'amministrazione Trump e che ha commesso errori sotto molteplici aspetti". La missione Oms ha terminato la sua inchiesta in Cina senza aver trovato l'origine del virus.