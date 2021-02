Governo Draghi: cosa accade ora

ROMA - Dopo aver ricevuto l'appoggio del M5s, il premier incaricatolavora alla definizione della squadra di governo. Entro domenica Draghi scioglierà la riserva, ma il tempo per risolvere le questioni più importanti stringe.Per certo si sa che Draghi salirà al Colle per sciogliere la riserva entro il fine settimana, cresce il 'partito' di chi è pronto a scommettere che vedrà Mattarella già oggi. Il nodo, ora, è solo la lista dei ministri, che Draghi ha compilato (o sta compilando) in solitaria, tenendo al buio i partiti.Dopo che Draghi avrà sciolto la riserva, ci sarà la cerimonia del giuramento, seguita dal voto nelle Aule di Camera e Senato. Ma se sul giuramento i tempi non si conoscono con certezza, sembra invece abbastanza chiaro che il voto di fiducia alle Camere avverrà all'inizio della prossima settimana, martedì al Senato e mercoledì a Montecitorio.