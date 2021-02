PECHINO — L’Oms vuole più dati da Pechino, in particolare su possibili casi di Covid-19 prima di dicembre 2019: Peter Ben Embarek, il capo della missione di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che nei giorni scorsi ha svolto un’indagine a Wuhan per capire l’origine del coronavirus, ha espresso la sua frustrazione per la mancanza di accesso ai dati grezzi. “Vogliamo più dati. Abbiamo chiesto più dati”, ha detto in un’intervista.