ROMA - Confermato il trend in crescita del numero dei controlli anti Covid: nel solo mese di gennaio sono stati complessivamente 3.212.558, il 13,1% in più rispetto al mese di dicembre, mentre le persone controllate sono state 2.781.284 (+15,6% rispetto a dicembre): di queste, 34.827 sono state sanzionate amministrativamente (+30,8%) e 395 denunciate per aver violato la quarantena. Sono alcuni dei dati resi noti dal Viminale sul suo sito.