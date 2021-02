Sondaggio Dire /Tecnè: Lega resta primo partito, Pd sempre secondo

(Agenzia DIRE) ROMA - La Lega resta il primo partito in base al consenso degli italiani con il 23,8%, il Pd sempre al secondo posto con il 19,4%, entrambe le formazioni al 5 febbraio registrano un calo dello 0,1% rispetto al precedente sondaggio del 29 gennaio, che li vedeva rispettivamente al 23,9% e al 19,5%. Terza posizione per Fratelli d'Italia con il 16,9%, perdendo lo 0,2% rispetto al 17,1% della precedente indagine. Stesso calo dello 0,2% per il M5S, che si piazza quarto con un 13,6% in calo rispetto al precedente 13,8%. Al quinto posto in lieve risalita Forza Italia con il 10,5%, guadagnando un +0,3%.Incremento anche per Azione, che occupa il sesto posto con il 3,5% guadagnando un +0,2% al 5 febbraio e sempre in relazione alla rilevazione del 29 gennaio. La Sinistra perde uno 0,1% eoccupa la settima posizione con il 2,9%, scendendo anche se di poco sotto il precedente 3%. Invariata Italia viva all'ottavo posto con il 2,7%. In nona posizione guadagna uno 0,2% +Europa che passa dal 2,0% al 2,2%. Lieve calo per i Verdi al decimo posto, che perdendo uno 0,1% passano dall'1,6% all'1,5%. Gli 'Altri partiti' passano complessivamente dal 2,9% al 3,0%.Incremento di un certo peso dell'area dell'astensione e degli incerti, che sale dal 43,7% del 29 gennaio al 44,5% del 5febbraio facendo segnare un +0,8%. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne' con Agenzia Dire, su un campione di 1.000 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, eta', area geografica con estensione territoriale nazionale, in base a interviste effettuate il 5 febbraio 2021.