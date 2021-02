Tennis, Australian Open: Tsitsipas, Medvedev Brady e Muchova volano in semifinale

Per Medvedev sono decisivi i passanti incrociati. Rublev non riesce ad effettuare i top spin e gli smash. Nei quarti di finale tra le donne l’americana Jennifer Brady vince 4-6 6-2 6-1 contro l’altra americana Jessica Pegula. La Brady si impone con le demivolèe. La Pegula non riesce a essere efficace col rovescio. La ceca Karolina Muchova supera 1-6 6-3 6-2 l’australiana Ashleigh Barty. Prima semifinale della sua carriera agli Australian Open per la Muchova. La Barty numero uno al mondo nella classifica WTA non è determinante sotto rete e con il servizio.

Nei quarti di finale degli Australian Open di tennis maschile a Melbourne il greco Stefanos Tsitsipas vince a sorpresa in cinque set 3-6 2-6 7-6 6-4 7-5 contro lo spagnolo Rafael Nadal. Tsitsipas numero 6 al mondo nella classifica ATP con carattere esibisce colpi precisi nei momenti cruciali del match. Nadal cerca di opporsi con gli smash ma non basta per prevalere sul greco. Il russo Danil Medvedev supera 7-5 6-3 6-2 l’altro russo Andrej Rublev.