Bare a Bari: proteste del mondo dello spettacolo a lutto

Campane a morto hanno scandito la presenza di 110 bare presenti in Piazza della Libertà a Bari, su cui sono apposte microfoni, luci, fari, strutture palco, amplificatori e impianti video. Gli operatori dello spettacolo si trovano dietro il sipario: da oltre un anno si trovano ad incrociare le braccia a causa della crisi Covid.L'iniziativa è nata da, che riunisce a sé circa 60 azienda operante nel settore, potendo contare di circa 5mila addetti ai lavori.A commentare l'iniziativa è il Presidente della Fedas Puglia, nonché amministratore di Lucidiscena,: "Quella di oggi è una installazione simbolica, la rappresentazione dello stato attuale del settore, tutto fermo da un anno, è l'estremizzazione di questa condizione ed è quello che potrebbe diventare il prossimo futuro per le nostre attività, la morte, se non si prenderanno concreti provvedimenti".