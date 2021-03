ROMA — Sono 21.315 i nuovi casi di contagio emersi nelle ultime 24 ore sulla base dei 273.966 test del tampone analizzati; il tasso di positività sale al 7,8% (+0,8%). Le vittime del virus, invece, sono diventate 102.145 (+264), mentre sono 9.835 i guariti nell'ultimo giorno. Preoccupa la situazione sul fronte ospedali: in terapia intensiva ci sono 100 ricoverati in più, mentre negli altri reparti Covid-19 sono 365 i pazienti in più rispetto a ieri.