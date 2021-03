Draghi: "Giornata piena di tristezza, ma anche di speranza"

Il presidente del Consiglio è tornato sul tema delle vaccinazioni e sul caso Astrazeneca: "La sospensione del vaccino AstraZeneca, attuata lunedì con molti altri Paesi europei, è stata una decisione temporanea e precauzionale. Nella giornata di oggi, l’Agenzia Europea dei Medicinali darà il suo parere definitivo sulla vicenda" ha affermato il premier che ha concluso "Qualunque sia la sua decisione, la campagna vaccinale proseguirà con la stessa intensità, con gli stessi obiettivi".

BERGAMO — Mario Draghi si è recato a Bergamo per la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. "È una giornata piena di tristezza ma anche di speranza" ha detto il premier. "Questo luogo ricorda chi non c’è più. In questa città non vi è nessuno che non abbia avuto un familiare o conoscente colpito dal virus. Cari bergamaschi, avete vissuto giorni terribili in cui non vi era nemmeno il tempo di piangere i vostri cari, di salutarli e accompagnarli per l’ultima volta".