E Fiorello cantò 'Grazie dei Fior' in versione rock

E' la copertina di un Festival che, con l'esibizione rockettara di Fiorello, ha reso meno triste sia questo avvio di Festival che il suo settantesimo compleanno dai posti vuoti dell'Ariston, pur mascherati (non per il Covid) dagli applausi registrati.

Stando alle previsioni, non poteva essere diversamente per l'omaggio al brano che vinse 70 anni fa la prima edizione (dopo quella sperimentale del 1950) e alla sua interprete Nilla Pizzi in vista del decennale della sua scomparsa che ricorrerà il prossimo 12 marzo.