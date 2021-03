Europei U21: la Francia la Danimarca e il Portogallo vincono la Germania pareggia l'Inghilterra perde

(ANSA)





Nella terza giornata nel Gruppo A martedì 30 Marzo la Germania alle 18 non ha alternative al successo con la Romania per qualificarsi ai quarti di finale. L’ Olanda alle 18 deve vincere con l’Ungheria. Nel gruppo C mercoledì 31 Marzo la Francia alle 18 sfida l’ Islanda. La Danimarca alle 18 gioca con la Russia. Nel gruppo D mercoledì 31 Marzo il Portogallo alle 18 affronta la Svizzera. La Croazia alle 18 non può permettersi un passo falso con l’ Inghilterra.

- Nella seconda giornata della prima fase degli Europei Under 21 nel gruppo A la Germania pareggia 1-1 con l’Olanda. La Romania vince 2-1 con l’ Ungheria. I tedeschi e i rumeni sono primi con 4 punti. Nel Gruppo C la Danimarca supera 2-0 l’Islanda. La Francia si impone 2-0 con la Russia. La Danimarca è prima con 6 punti. La Francia e la Russia sono al secondo posto a 3 punti. Nel gruppo D la Croazia vince 3-2 con la Svizzera. Il Portogallo supera 2-0 l’ Inghilterra ed è primo con 6 punti. La Svizzera e la Croazia sono al secondo posto a 3 punti.