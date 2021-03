Lady Gaga e i capricci da star: “La sua camera d’albergo deve restare buia per tutto il giorno''

MILANO - Il giornalista Santo Pirrotta, nel corso della trasmissione ''Ogni Mattina'' condotta da Adriana Volpe, ha rivelato i retroscena del soggiorno milanese di Lady Gaga, che si trova in città per le riprese del film “The house of Gucci”. “Pare che la popstar stia facendo non pochi capricci nell’albergo milanese dove alloggia, in pieno centro – racconta Pirrotta, che fa anche un elenco delle richieste più ‘particolari’ di ‘Gaga’ - dalle telefonate alle 3 di notte per necessità di qualsiasi tipo allo chef che si è portata dagli Stati Uniti che cucina per lei, fino alla più strana delle pretese: la sua stanza deve restare al buio per tutto il giorno, la popstar non tollera neppure la luce di un led…”