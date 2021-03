Orlando ha parlato anche della situazione dei vaccini: ''Dobbiamo affrontare con urgenza la sfida della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro, per la quale abbiamo predisposto un'intesa con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, che utilizzi anche i medici aziendali nella somministrazione dei vaccini".

ROMA - "Si andrà nella direzione di una proroga del blocco dei licenziamenti, per i lavoratori che sono coperti da strumenti ordinari sarà legato a un termine definitivo. Per coloro che non sono coperti sarà agganciata alla riforma degli ammortizzatori sociali". Lo ha sottolineato ilin commissione Lavoro oggi al Senato.