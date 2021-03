Qualificazioni ai Mondiali: ok Portogallo, Belgio e Olanda, sconfitta la Russia

(ANSA)

Nella terza giornata del Gruppo A delle qualificazioni ai Mondiali il Portogallo vince 3-1 fuori casa col Lussemburgo. Cristiano Ronaldo realizza al 5’ del secondo tempo la terza rete dei lusitani con un tiro di destro su passaggio di Joao Cancelo. La Serbia supera 2-1 in trasferta l’Azerbaigian. I portoghesi e i serbi sono primi con 7 punti. Nel gruppo E il Belgio travolge 8-0 in casa la Bielorussia ed è primo a 7 punti.

La Repubblica Ceca perde 1-0 in Galles. Nel gruppo G l’ Olanda vince 7-0 fuori casa con Gibilterra. La Norvegia si impone 1-0 in Montenegro. La Turchia pareggia 3-3 in casa con la Lettonia ed è prima con 7 punti,+1 su Olanda e Norvegia seconde a 6 punti. Nel gruppo H la Croazia vince 3-0 in casa con Malta. La Russia perde 2-1 in Slovacchia. Cipro supera 1-0 in casa la Slovenia. La Croazia e la Russia sono primi con 6 punti.