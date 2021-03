Sanremo, Nuove proposte: trionfa il cantautore pugliese Gaudiano

Si prosegue con Aiello, che canta "Ora", mentre Damiano e la sua band ripropongono "Zitti e buoni". E' la volta di Barbara Palombelli, che irrompe sul palco dell'Ariston: la giornalista sarà co-conduttrice di questa quarta serata. Inizia presentando Noemi, che interpreta la canzone "Glicine". I due conduttori lasciano poi spazio a Orietta Berti, che canta "Quando ti sei innamorato". Di scena poi Ibra, impeccabile in look total white.



Ecco i 26 big in gara, in ordine alfabetico: Aiello - "Ora" Annalisa - "Dieci" Arisa - "Potevi fare di più" Bugo - "E invece sì" Colapesce e Dimartino - "Musica leggerissima" Coma_Cose - "Fiamme negli occhi" Ermal Meta - "Un milione di cose da dirti" Extraliscio feat. Davide Toffolo - "Bianca luce nera" Fasma - "Parlami" Francesca Michielin e Fedez - "Chiamami per nome" Francesco Renga - "Quando trovo te" Fulminacci - "Santa Marinella" Gaia – "Cuore amaro" Ghemon - "Momento perfetto" Gio Evan - "Arnica" Irama - "La genesi del tuo colore" La Rappresentante di Lista - "Amare" Lo Stato Sociale - "Combat Pop" Madame - "Voce" Malika Ayane - "Ti piaci così" Maneskin - "Zitti e buoni" Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band - "Il farmacista" Noemi - "Glicine" Orietta Berti - "Quando ti sei innamorato" Random - "Torno a te" Willie Peyote - "Mai dire mai (La locura)". (V.Ferri)





SANREMO - E'il vincitore per le Nuove Proposte con "Polvere da Sparo". "Dedico questa vittoria a mio padre - il primo commento del cantante foggiano -. Due anni fa se ne è andato, ma ora lo sento qui con me. Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato".: 1) Gaudiano 2) Davide Shorty 3) Folcast 4) Wrongonyou "Dieci" di Annalisa è la prima canzone dei big da ascoltare: ne seguiranno altre 25.