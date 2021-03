Von der Leyen: "Inizio terza ondata"

BRUXELLES — “La situazione epidemiologica nell’Ue desta grande preoccupazione. Siamo all’inizio di una terza ondata in Europa. In molti Paesi europei i contagi sono ancora in crescita, principalmente a causa della variante B.1.1.7 (la variante britannica, ndr), che è presente praticamente in tutti gli Stati membri”. A sottolinearlo la presidente della Commissione Europea, in videoconferenza stampa al termine del Consiglio Europeo in videoconferenza.Tuttavia, continua von der Leyen, “la mortalità è più bassa della diffusione del virus e in questo vediamo i primissimi effetti dell’aver vaccinato la maggioranza degli ultraottantenni. Ma complessivamente la situazione desta grande preoccupazione, il che sottolinea l’importanza di una vaccinazione rapida”.