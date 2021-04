ArcelorMittal licenzia operaio 'ribelle'

(ANSA)





Il sindacalista Usb Francesco Rizzo ha dichiarato: "Questo è l'ennesimo schiaffo, come se non bastasse quanto fatto in precedenza. Stigmatizziamo tutto questo e preannunciamo una durissima mobilitazione. Forme e tempi verranno comunicati nelle prossime ore".

- L'ArcelorMittal di Taranto ha deciso di licenziare per 'giusta causa' uno dei due operai che aveva postato sul social l'invito a vedere il telefilm 'Svegliati Amore', accompagnato da parole ritenute dall'azienda anglo-indiana denigratorie e altamente lesive.