Baresi che hanno fatto la storia di Bari: Raffaele Spizzico

- Raffaele Spizzico (1912-2003), pittore e scultore, ha fatto parte del gruppo di intellettuali ed artisti che nel dopoguerra dettero inizio ad un radicale cambiamento civile e culturale pugliese.

Nella sua bottega, nel cuore del centro storico di Bari, l’artista era sempre lì a lavorare, nonostante il freddo del maestrale, nonostante l’ora tarda, custode della piazza e della città vecchia. «Un po’ Caronte e un pò Simon Pietro, traghettatore e feudatario di un mondo che va sparendo. Alle spalle della bottega, infatti, dietro il lavoro di quest’uomo che si affanna a imprimere nell’argilla le storie antiche e recenti della Puglia, si alzano le quinte dei palazzi medievali, le corti piccole e grandi, gli stupori delle piazzuole che si slargano improvvise alla fine di strade anguste. Brulica un mondo di casalinghe, di donne che cavano orecchiette sulle soglie di casa, di pescatori che rammagliano reti, di artigiani e ambulanti. Raffaele Spizzico è quel mondo, è l’emblema di una cultura artigiana in via di sparizione, un panorama fatto di maestri e di apprendisti nelle cui botteghe si resta incantati a guardare e ad ascoltare... Osservo quest’uomo dolce e solo, ferito molte volte dalla vita, e ripenso alle mie letture giovanili di Pascal: eccolo, è un dio minuscolo come un grano di sabbia ma immerso nella sua irrequietezza creativa» (Raffaele Nigro).

Antonella Marino ricorda Spizzico nel volume di “Repubblica –Bari forza 20”, pubblicato in occasione dei vent’anni della testata: «Qualità di pittura e abilità nell’instaurare relazioni, che ne hanno fatto di lui l’artista forse più capace di portare il suo nome e quello di Puglia anche all’estero restando nel territorio, in un tempo in cui non esisteva né la pendolarità né internet».

Sua la creazione di un Presepe cilindrico del diametro di 3 metri ruotante in senso orario, azionato da un motore elettrico. Acquistato dal Comune di Bari, fu esposto alla Fiera del Levante e in una mostra nel Chiostro delle Clarisse a Noci. Oggi si trova in precarie condizioni nei depositi del Museo Civico di Bari.

Vanni Scheiwiller (1934-1999), critico d’arte, editore e giornalista, scrive nel volume “Raffaele Spizzico” (Edizioni Dedalo): «Ho un ricordo bellissimo dell’esordio di Spizzico scultore a Omegna sul Lago d’Orta da Spriano nella primavera 1979. Presentai la sua prima mostra di scultura, dove Spizzico, scultore “novissimo” aveva messo tutto se stesso e tutta la sua storia: figura, astrazione, Murgia, materia, idea, urgenza, e sempre quel “fuoco” di cui ha detto di lui il poeta della sua terra Vittorio Bodini».

Pina Beli D’Elia, scrive, tra l’altro, delle opere dell’artista, nel volume citato, che «Gioco delle forme e dell’ornato capriccioso, gioco delle allusioni colte e pur vissute in modo istintivo, quasi a voler negare quella stessa cultura e a riportarne ogni componente sul piano della pura esperienza sensoriale o a farlo emergere a livello quasi inconscio, da una remota ereditarietà. Ereditarietà, istinto, forza della tradizione artigiana, per un risultato finale che ha il magico sapore di una semplicità arcaica».

Le sue opere e le sue mostre non si contano, oltre a Roma, Venezia e Milano ha esposto anche a Monaco di Baviera (1960) e a New York (1987). Ha prodotto di tutto e di più: dipinti, sculture, terrecotte, mosaici, soggetti sacri e ritratti, collezionando anche numerosi Premi.

Raffaele Spizzico è da considerare “Un grande artista pugliese, che ha saputo reinventare con straordinaria efficacia forme, colori ed ambienti della sua Regione”.

Bari lo ricorda, insieme ai fratelli, maestri d’arte anch’essi, con una strada al Quartiere “Japigia”.