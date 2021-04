Giudice De Benedictis in lacrime chiede scusa

Il Giudice De Benedictis, arrestato per corruzione, è stato sottoposto a circa due ore di domande durante l'interrogatorio di garanzia da parte di gip e dei pm del Tribunale di Lecce. L'ex giudice ha risposto a tutte le domande confessando di aver subito a suo dire, con la morte della moglie, un fatto traumatico: "Ho agito in seguito ad un corto circuito mentale dovuto alla morte di mia moglie, in seguito alla quale ho deragliato".A fine del colloqui, l'ormai ex giudice è apparso provato e sofferente, e gli sono stati concessi gli arresti domiciliari.