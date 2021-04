Incontro Arcelor-operaio licenziato

(ANSA)





Alla fine dell'incontro, dove ad attenderlo c'era il sit-in organizzato dal sindacato Usb, Cristello ha dichiarato: "Non c'è da chiedere scusa perché non ho offeso nessuno, non è mai stata mia intenzione e l'ho ribadito. Secondo me ci sono i presupposti per trovare una soluzione e da parte mia c'è massima disponibilità a tornare sul posto di lavoro".





Sull'esito del vertice l'operaio, pur non sbilanciandosi, è parso abbastanza sereno: "Io non ho fatto niente di male. Nè ho mai detto qualcosa contro l'azienda ma ho solo condiviso un post sulla fiction che parlava di un'acciaieria. L'azienda mi è sembrata disponibile al chiarimento. Ognuno ha esposto il suo punto di vista. Ora mi auguro di tornare al lavoro, sono fiducioso".

In ArcelorMittal si è tenuto un vertice tra il direttore del Personale Arturo Ferrucci e Cristello, accompagnato dal suo avvocato, per porre fine alla vicenda che vede un operaio licenziato reo di un post 'poco gradito all'azienda'.