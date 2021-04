India-marò, caso chiuso: a Delhi indennizzo da 1,1 milioni

Sulla questione interviene la moglie del Marò Massimiliano Latorre che all'Ansa ha dichiarato: "Il messaggio che sta passando è che ora tutto sia finito, ma ieri è stato semplicemente applicato quanto prevedeva la sentenza del tribunale dell'Aja, che verrà poi ratificata nell'udienza del 19 aprile. Ora, però, inizierà la fase processuale in Italia che noi speriamo porti alla verità, perché per noi la dignità conta più di qualunque altra cosa: non può finire così".





Ricordando la vicenda, la Moschetti cerca di voltare pagina: "Ora, dopo 9 anni - prosegue Paola Moschetti - si apre una nuova fase che speriamo sia breve: non possiamo perdere altri dieci anni della nostra vita per arrivare alla verità dei fatti", denunciando infine che "tutte le notizie sugli ultimi sviluppi le abbiamo apprese dalla stampa e da nessun altro".