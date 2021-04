Lunghe code all'hub di Bari

(ANSA)





Molte persone presenti, stanche per la disorganizzazione e la lunga attesa, hanno deciso anche di chiamare la Polizia Municipale, per dirimere la situazione. Il gran numero di presenze è dovuto anche della rinuncia da parte dell'Asl di effettuare le seconde dosi di vaccinazione domiciliari, per la complessità organizzativa.

- Lunghe code all'hub della Fiera del Levante di Bari, formate da categorie fragili come anziani accompagnati con bastoni o sedie a rotelle, ragazzi over 16 affetti da diabete Tipo1, pazienti oncologici e ragazzi affetti da sindrome di down e disabili che hanno atteso di ricevere la seconda dose di vaccino.