Euro 2021: prima vaccinazione per l'Italia di Mancini

- Ha preso il via nella mattinata di lunedì 3 maggio 2021, con la somministrazione della prima dose, il ciclo delle vaccinazioni riservato agli azzurri convocabili ai prossimi Europei di Calcio che inizieranno il prossimo 11 giugno. Per i calciatori del centrosud, la sede è l'ospedale "Lazzaro Spallanzani" di Roma e per i calciatori del Nord la struttura segnalata dalla Figc è l'Humanitas di Milano. Il totale degli "azzurrabili" vaccinati è di 26, ovvero la nuova quota concessa dalla Uefa per la composizione delle rappresentative che parteciperanno alla competizione europea per Nazioni.