Juventus-Roma 10-5-'81: 40 anni fa il goal annullato al romanista Turone

L'urlo dei 15.000 tifosi romanisti al seguito della Roma nella trasferta torinese viene spezzato dal guardialinee Giuliano Soncini, che alza la bandierina segnala il fuorigioco al direttore di gara Paolo Bergamo. Ma chi era in fuorigioco? A 40 anni di distanza si attende ancora il responso di un caso del quale non si riuscì a individuare l'autore, nemmeno con l'impiego della Moviola e che segnò la nascita dell'antagonismo tra Juventus e Roma.

La svolta della gara arriva al 18' quando, a seguito dell'espulsione dello juventino Furino per doppia ammonizione provocata da un duplice fallo sul romanista Maggiora, i giallorossi si trovano in superiorità numerica e cercano quel goal che potrebbe riaprire i giochi per il titolo di campione d'Italia. E' il 74' quando Bruno Conti scodella al centro un pallone per Pruzzo. La punta romanista gioca di sponda e colpisce la sfera per servire probabilmente Falcao e, invece, come una furia si avventa Turone che in tuffo e con un colpo di testa spinge la palla in rete.