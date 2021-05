L'Ansa ha riportato che al momento gli unici danni che sarebbero stati riscontrati sono alla rete elettrica, che si è provveduto a ripristinare, e ad un deposito interrato. Le fiamme che sono divampate nei sotterranei hanno coinvolto il deposito di rifiuti speciali e della biancheria, ed hanno portato alla chiusura del Pronto soccorso con il trasferimento dei 16 pazienti presenti al suo interno in padiglioni esterni.

- E' intervenuta la Polizia Scientifica per analizzare le cause dell'incendio sviluppatosi nel sottoscala, che nella notte ha agitato messo in allarme il Policlinico di Bari.