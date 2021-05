Tragedia Mottarone, "freni non hanno funzionato"

Intanto a Stresa, che proclama il lutto cittadino, arriva il ministro per i Trasporti Enrico Giovannini che parla di "grande tristezza" di tutta l'Italia di fronte alla tragedia che ha visto 14 vittime e un solo sopravvissuto, un bimbo di 5 anni ancora in prognosi riservata.



Secondo il racconto di uno dei soccorritori "sembrava una scena di guerra". La Cei esprime "profondo dolore" e invita tutti a pregare "per le vittime".

VERBANIA - Il sistema frenante di sicurezza della funivia del Mottarone "non ha funzionato". Sono le parole del procuratore di Verbania,, parlando con i giornalisti in procura a Verbania.