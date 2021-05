Von der Leyen: "Con il Papa per garantire il vaccino a tutti"

BRUXELLES - "Nessuno potrà considerarsi al sicuro finché tutti non avranno accesso a un vaccino efficace e a prezzi accessibili". Lo ha sottolineato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che oggi ha incontrato il Papa. "È fondamentale fornire dosi di vaccino gratuite, perché scarseggiano ovunque –Ieri abbiamo raccolto un altro successo: i nostri partner BioNtech-Pfizer, Johnson&Johnson e Moderna si sono impegnati a consegnare ancora quest'anno 1,3 miliardi di dosi, con destinazione specifica a Paesi con basso reddito a titolo gratuito e Paesi con medio reddito a prezzi ridotti. Queste tre vie – esportazione, donazione e partenariati industriali – hanno come priorità la realizzazione di impianti per la produzione dei vaccini in Africa, sui quali sta lavorando Team Europe insieme ai nostri partner africani".