Al via l'esame di maturità: niente prova scritta per oltre 540mila studenti

ROMA - Anche quest'anno gli studenti che terminano il percorso di studi della scuola dell'obbligo non dovranno sostenere le tre prove scritte.Come è accaduto l'anno scorso, le Commissioni sono presiedute da un presidente esterno e sono composte da sei commissari interni. ll credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Con l'orale verranno assegnati fino a 40 punti. La valutazione finale sarà espressa in centesimi e sarà possibile ottenere la lode. Agli esami di maturità è stato ammesso il 96,2% degli studenti.Per quanto cocnerne invece le misure Covid, i candidati entrano uno alla volta, con massimo un accompagnatore e compilano un modulo autocertificando di non essere stati a contatto con positivi. Poi, nella modalità di svolgimento, va ancora in scena l’esame al tempo del Covid, per il secondo anno consecutivo: non ci sono gli scritti, ma solo un colloquio orale della durata indicativa di un’ora, su tutti gli argomenti di studio e l’intera esperienza scolastica ‘superiore’. I maturandi sono giudicati da una commissione di fatto interna, con i loro stessi insegnanti; pertanto più che di un esame di conoscenze ne esce un colloquio finale di maturità.