- La sconfitta subìta nella mattinata di sabato 5 giugno, poichè avvenuta nel test di famiglia svoltosi a Coverciano e vinto per 1-0 dall'Under 20 selezionata da Alberto Bollini, non offusca il record personale di 27 risultati utili consecutivi ottenuti da Roberto Mancini sulla panchina azzurra.Un trend che, allungatosi a seguito del 4-0 rifilato alla Repubblica Ceca nell'amichevole di Bologna del 4 giugno, distanzia Mancini di 3 lunghezze da Vittorio Pozzo. Il commissario tecnico della Nazionale italiana, vincitore di 2 Mondiali (Roma 1934 e Parigi 1938) e di 1 oro olimpico a Berlino nel 1936, pur scomparso nel 1968, resta in testa a quota 30 nella speciale graduatoria dei selezionatori azzurri imbattuti.