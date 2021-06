- Paola Piras, ricoverata all'ospedale di Santa Maria della Mercede, si è risvegliata dal coma farmacologico, durato circa 40 giorni, causato dalle 18 coltellate inferte dal suo ex che non voleva accettare la fine della loro relazione. La 51enne di Tortolì, in provincia di Nuoro, non appena ha aperto gli occhi ha chiesto del figlio, non sapendo che è morto a 19 anni per difenderla.I medici attenderanno che le sue condizioni di salute migliorino per comunicare la grave notizia alla 51enne, preparando nel frattempo un'equipe di psicologi pronti a supportarla. Nel frattempo, l'Istituto alberghiero che frequentava la giovane vittima, nel suo anno della maturità, ha voluto conferirgli il diploma