Europei 2021, amichevoli: la Germania vince 7-1 con la Lettonia

(ANSA/EPA)

FRANCESCO LOIACONO - Nell’amichevole di preparazione agli Europei la Germania vince 7-1 a Dusseldorf con la Lettonia. Nel primo tempo al 19’ la Germania passa in vantaggio con Gosens, tiro da centro area. Al 21’ raddoppia Gundogan, tiro da fuori area. Al 27’ Muller realizza il terzo gol, tiro a porta vuota dopo aver dribblato due difensori. Al 39’ la quarta rete. Ozols devia nella propria porta. Al 45’ Gnabry segna il quinto gol con un tiro al volo. Nel secondo tempo al 5’ Werner con un tiro rasoterra realizza la sesta rete dei tedeschi. Al 30’ la Lettonia segna con Saveljevs, tiro dal limite dell’area.

Al 31’ Sanè con un tiro di sinistro permette alla Germania di andare in gol per la settima volta. La Francia supera 3-0 a Saint Denis la Bulgaria. Nel primo tempo al 29’ la Francia passa in vantaggio con Griezmann, girata di destro. Nel secondo tempo al 38’ raddoppia Giroud, tiro a rientrare da posizione molto angolata. Al 45’ Giroud realizza la terza rete, tiro di sinistro. La Serbia pareggia 1-1 a Hyogo Miki in Giappone con la Giamaica. Nel primo tempo al 29’ passa in vantaggio la Giamaica con Gray, tiro di destro. Nel secondo tempo al 16’ pareggia Pavlovic, tiro di sinistro.