Filosofia per Diletta

Sorprendente Diletta. Abituati a vederla a bordo campo, in collegamento su Dazn, intrattenere i tifosi sul 4-4-2 e le prodezze di Cristiano Ronaldo e Lukaku, non ci si credeva

E invece frequenta il simposio di Platone, legge “L’apologia di Socrate”, ha studiato la “Poetica” di Aristotele e magari anche Kant e Schopenhauer.

Diletta Leotta polisemica, dà di sé un’altra immagine: non è solo quella sui social, anche quando fa pilates a casa sua, è anche filosofa, forse allieva di Democrito, seguace di Epicuro, coeva di Diogene. Insomma, un’intellettuale.

Ha partecipato alla presentazione dell’ultimo saggio di Mario Carparelli edito da Liberi Libri di Macerata, titolo: “Giulio Cesare Vanini. Il filosofo, l’empio, il rogo” (prefazione di Sossio Giametta, traduttore di Nietsche).

La giornalista siciliana è arrivata nel pomeriggio con lo yacht del compagno, l’attore turco Can Yaman (“Daydreamer”, “Sandokan”) e si è infilata all’esclusivo Yacht Club di Santa Maria di Leuca (Lecce), che affaccia sul porto turistico. Un club, per capirci, che accetta solo iscritti col titolo nobiliare e il 730 pesante di beni mobili, immobili e cash.

Diletta sa anche filosofare: ha fatto degli interventi molto pertinenti, forse memore dei suoi studi classici. E sì che Vanini è ispido, tosto, sulfureo, non certo un personaggio di facile lettura: nato a Taurisano (Lecce) il 19 gennaio 1585, morì a 34 anni, a Tolosa (place du Salin), bruciato sul rogo dalla Santa Inquisizione il 9 febbraio 1619, dopo un processo durato sei mesi (“Andiamo a morire allegramente da filosofo…”) accusato di “ateismo, bestemmia, empietà e altri eccessi”. Gli strapparono la lingua (come a Giordano Bruno). Le ceneri furono sparse al vento. I francesi gli hanno intitolato la piazza.

Era un carmelitano (frà Gabriele) all’alba dei Lumi e della Controriforma, che arriverà col Concilio di Trento (siamo tra fine Cinquecento e inizi Seicento), vagò per l’Europa, scrisse due opere oggi cult per i bibliofili. Nacque bene (era figlio di un gabelliere), era il primogenito. Bell’uomo, quasi contemporaneo di Giordano Bruno (domenicano), inaspettatamente decise di prendere i voti e indossò il saio. Inaspettatamente perché di solito era la scelta dei cadetti o i non abbienti per poter studiare, essendo le famiglie privi di mezzi.

Per sua stessa ammissione, ebbe due amanti, a 27 anni, visse due anni in un convento in Gran Bretagna, dove prima abiurò il cattolicesimo per abbracciare la fede anglicana e poi cominciò a elaborare il suo ateismo, che la Chiesa definì “empietà”, dopo aver visto “cose” che scrisse nella sua autobiografia, purtroppo andata perduta. Incarcerato dal vescovo di Canterbury, riuscì a scappare in Francia. E’ “letto” anche, con enfasi, come uno dei “padri” dell’Europa laica e moderna.

Diletta la pitagorica, che amava Battiato e Sgalambro, nata nella Sicilia terra di filosofi, ne ha parlato come in una tesina, sorprendendo il pubblico. Vista da vicino è piccolina e magra, molto glamour e sensuale. L’incontro filosofico si è concluso in fretta, incalzava Italia-Austria (2-1), e la filosofa presocratica non poteva perdersela per motivi di lavoro. In mattinata aveva fatto un giro con lo yacht intorno al mare di Leuca, un selfie ovviamente virale sui social.